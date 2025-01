Šveitsi laskesuusatamise üks pioneere lõpetab karjääri

Šveitsi laskesuusataja Elisa Gasparin teatas, et on lõpetab käimasoleva hooaja järel oma sportlaskarjääri. 33-aastane Gasparin on koos õe Selina Gaspariniga olnud Šveitsi üks laskesuusatamise pioneere, osaledes pea 300 MK-etapil.​