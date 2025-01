Eesti rallispetsialistid usuvad, et Ott Tänak tuleb maailmameistriks

51 MM-etapil startinud Urmo Aava, kes jätkuvalt osaleb Eesti meistrivõistlustel, kuid on rohkem tuntud Rally Estonia korraldajana, usub, et Tänaku ja Järveoja võimalused MM-tiitel võita on väga suured​

«Nad on lihtsalt nii kogenud vennad. Tegelikult on valem lihtne: on vaja, et tehnika vastu peaks ja tilgake õnne. Mis Jaapani MM-etapil juhtus (katkestamine viimasel päeval – toim), see on võidusõidu osa. Lihtsalt üks millisekund ei sobinud. Mina sellesse kinni ei jääks. Õnne on vaja, siis on kõik hästi,» arvas Aava.