25-aastasest Hendrickxist sai esimene belglane, kes on tulnud Euroopa meistriks. Kuid see hooaeg on belglannale olnud pettumust valmistav. See tipnes detsembris treeningul saadud pahkluu vigastusega.

Ta jätkas küll jaanuaris Antwerpenis treeninguid, kuid ebamugavustunne püsis. Reedel tehtud täiendav uuring näitas, et pahkluus on jätkuvalt vedelikku ning on tekkinud tsüst.

«See ebastabiilsus takistab Loenal tegemast mõningaid olulisi hüppeid isegi treeningutel. Osalemine Euroopa meistrivõistlustel, mis algavad nädala pärast, on seetõttu kahjuks välistatud,» teatas Hendrickxi tiim.

Tiitlivõistlustel viis medalit võitnud Hendrickx on muidugi löödud. «See on tõesti kahetsusväärne. Ebaõnn kummitab mind jätkuvalt ka sel hooajal. Just siis, kui hooaja alguse probleemid tundusid läbi saavat ja kõik kulges plaanipäraselt, väänasin oma pahkluud,» selgitas Hendrickx.

Hendrickx läbib sel nädalal täiendavad uuringud ja arutab oma tiimiga, kuidas sellest olukorrast edasi minna ja mis saab ülejäänud hooajast.

Belgiat esindavad Tallinnas toimuval EMil Nina Pinzarrone ja Jade Hovine, neist esimene võitis eelmisel aastal EM-pronksi. EM toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis 28. jaanuarist kuni 2. veebruarini.