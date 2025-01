Eesti mängib kodusel Davis Cupi turniiril tugevas koosseisus

Eesti võistkonna kapten Vladimir Ivanov ütles: «Mul on hea meel, et kõik Eesti parimad mängijad on kohal. See on ka Eesti tennisefännide jaoks hea võimalus näha Eestis mängimas meie paremikku. Loodame, et koduseinad ja Eesti rahvas annavad meile suure eelise selles kohtumises.»