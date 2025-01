Rovanperä MM-sarja suurimast küsimärgist: see vajab väga palju tööd

Neli hooaega sõideti WRCs Pirelli rehvidega, kuid need vajuvad nüüd vähemasti autoralli tippsarja mõistes ajalukku ning kõigil tiimidel on edaspidi kohustus kasutada Lõuna-Korea rehvifirma Hankooki toodangut.

Uus olukord on keeruline kõigile, Toyotasse täiskohaga naasev Rovanperä ennustab, et uute rehvidega kohanemine on suur väljakutse, seda eriti avaetapil, mis toimub Monte Carlos.

Hankooki rehvid Toyota Yaris Rally1-auto all. Foto: McKlein / Toyota GAZOO Racing

«Monte on alati väga keeruline ja see aasta eriti, kuna kõigil on uued rehvid. See saab olema suur asi, sest kõik peavad õppima kasutama uusi rehve kõigis võimalikes tingimustes. See muudab olukorra huvitavaks,» prognoosis Rovanperä portaalile rallit.fi.

MM-sarja sõitjatel on juba olnud kokkupuuteid uute rehvidega, nad on neid eelnevatel kuudel kõvasti testinud. Vaatamata testimisele erinevad Hankooki rehvid selgelt varem kasutuses olnud Pirelli rehvidest, arvab Rovanperä.

«Meil on palju uusi asju ja tegureid, millega peame uute rehvidega sõites kohanema, näiteks autode seadistamine. Võib öelda, et kohanemine vajab väga palju tööd. See ei saa olema lihtne,» ütles Rovanperä.

WRC-sari algab juba homme, kui Monte Carlo rallil sõidetakse kolm kiiruskatset. Juba täna kell 17 toimub aga aasta esimene testikatse, mida Postimees vahendab otseblogis.