Endine maailma esireket järgmisest vastasest: eelmine kord lõi ta mu maha

Keys peab poolfinaalis näitama oma parimat mängu, et saada vastu Swiatekile, kes jahib oma esimest suure slämmi võitu Austraalias. Swiatek tunneb end liivaväljakutel kindlalt, viimasest viiest Prantsusmaa lahtistest on ta triumfeerinud neljal.

Kui kõvakattega Melbourne’is pole ta sellist vormi näidanud, enne tänavust turniiri oli ta siin neljandast ringist edasi pääsenud vaid korra. Kuid tundub, et uue treeneri Wim Fissette käe all on Swiatek näidanud paremat mängu kõigil väljakukatetel.

«Madison on suurepärane mängija ja väga kogenud, seega ei tea me tulevikku kunagi ette. Mängu mille [Cincinnatis] kaotasin, ta lõi mu seal maha, nii et arvan, et eesootav poolfinaal võib olla keeruline,» vahendas Swiatekit BBC.