«Õudne võistlus oli.» Eesti laskesuusatajad jäid MK-etapil punktideta

«Võistlus oli üks suur pettumus. Ma ei saa aru, miks lamadestiirus pihta ei saanud. Ise ei tundnud, et midagi oleks valesti. Püstitiirus otsisin kontrolli. Ma olen teadlik, et see on ebastabiilne ning üks möödalask on täiesti okei,» rääkis Tomingas pärast jõupingutust ETV ülekandes.