Aknast välja vaadates on raske ette kujutada, et 16. veebruaril toimub Tartu suusamaraton. Hetkeseisuga võiks ilmselt trassi läbida jalgsi matkates või maastikurattaga. Indrek Kelk aga ei kipu veel suusamaratoni toimumist päevakorralt maha võtmast, sest iseenesest on kolm nädalat pikk aega, mille jooksul võib senine heitlik talv oma lumist palet näidata.

Võistluse korraldaja möönab, et viimased ilmaprognoosid pole just väga julgustavad. «Nuputame erinevate variantide üle, et mida teha. Kolm nädalat, eriti ilmakontekstis, on väga pikk aeg. Muutusi võib tulla päris kiiresti. Sel talvel oleme näinud, et lumesajud on olnud väga intensiivsed ja tulevad ootamatult, mitte nagu prognoositud. Teisalt on aga ka sulaperioodid olnud intensiivsed,» resümeeris Kelk hetkeolukorda.