Otepää MK-etapp toimub vaatamata olematule talvele, publikuhuvi on suurem kui kunagi varem

«Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) lumekontroll on Otepääle planeeritud 27. jaanuariks. See on viimane hetk, mil saame MK-etappi tühistada. Aga pärast Tehvandil tehtud vaatlust ja arupidamist spordikeskuse juhtkonnaga on kindel plaan MK-etapp korraldada,» alustas Loit positiivse sõnumiga.