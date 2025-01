Norra näitab VARile punast kaarti, UEFA kohtunike juhi arvates on otsus vale

Norra kõrgliiga ja esiliiga klubid hääletasid VARi tuleviku üle, 32 klubist 19 oli selle kaotamise poolt. ESPN kirjutab, et Norra jalgpalliliit teeb lõpliku otsuse VARi osas märtsikuus. Praeguse seisuga nad kinnitaksid selle kaotamise, ent on võimalik, et liit tühistab hääletuse tulemused, lisab ESPN.