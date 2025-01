M-Spordi uus esisõitja ütles välja julge eesmärgi

Munster debüteeris Rally1-klassis 2023. aastal, osaledes esmalt Tšiili ja seejärel Kesk-Euroopa rallil. Mullu tegi ta kaasa kogu hooaja ning lõpetas kolmel rallil – Itaalia, Kesk-Euroopa, Jaapan – viiendana. See on tänaseni tema parim tulemus MM-sarjas.

Kui eelmisel aastal oli ta Adrien Fourmaux' kõrval M-Spordi teine sõitja, siis nüüd, mil Fourmaux on Hyundais, lasub esinumbri koorem just Munsteri õlul. Vähekogenud sõitja kõrval esindab M-Sporti ka iirlane Josh McErlean, kelle jaoks on Monte Carlo ralli Rally1-auto debüüt.