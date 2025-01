Flora ründaja liitus Hollandi kõrgliigaklubiga

Varjund liitub riigi esiliigas mängiva Utrechti duubelmeeskonnaga. «Kolm aastat tagasi Floraga paika pandud täpne plaan on läinud nii nagu lootsime. Teen kõik selleks, et mu aeg Utrechtis kujuneks edukaks ja mööduks paljude ilusate hetkedega,» sõnas Varjund. «Tänan Florat minu heaks tehtu eest ning soovin nii meeskonnale kui ka klubile palju edu algavaks hooajaks!»

Flora spordidirektor Taavi Trasberg ütles, et Flora lähtub alati mängija huvidest. «Hollandi esiliiga on noore mängija arengu jaoks väga hea väljakutse. Tonyl on olemas kõik eeldused, et rahvusvahelisel tasemel läbi lüüa ning usun, et raske tööga on tal võimalik astuda arengus samm edasi ning jõuda välja Utrechti esindusmeeskonda. Hoiame talle pöialt, et kõik õnnestuks ja ta suudaks oma potentsiaali realiseerida,» lausus Trasberg.