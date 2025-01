See ei tähenda, et laskesuusataja tormaks sõja puhkedes rindele – kuigi püssiga oskaks ta ilmselt paremini ümber käia kui nii mõnigi mees –, vaid seda, et kui Eesti koondis teda vajab, on Kaasik valmis kasvõi samal õhtul lennukile hüppama ja võistluspaika reisima.