Salakaval Monte Carlo sai avapäeval Tänakust jagu, aga pikk võistlus on veel ees

Kogu pimedas sõidetud päeva jooksul olid läbivaks teemaks keerulised olud. Teed olid märjast libedad ning sageli väga mudased. Enamik üritas suuremaid riske vältida. Nii ka Hyundaid ohjav Tänak, kes kaotab kolme kiiruskatse järel liidriks tõusnud tiimikaaslasele Thierry Neuville'ile 27 sekundit. Toyota meestest, Elfyn Evansist lahutab 25, sõiduvea tõttu tipust pudenenud Sebastien Ogier'st 14,2 sekundit.

«Palju keerulisem, kui oskasime eeldada,» alustas Tänak analüüsi.

«Esimese katse alguses oli asfalti, aga sealt edasi läks järjest mudasemaks. Teise katsel katsel oli samuti start puhas, aga siis hakkas ka jääd sisse viskama ja tuli üllatusi, mis pole kunagi meeldiv. Viimane katse oli kogupikkuses üsna must, aga taas sattus teele ka jääd ning paikades, kus on keeruline seda näha. Lõpuks olin igal pool ettevaatlik. Olen rahul, et kohale jõudsin.»

Ta ei salga, et targem oli võtta rahulikult. «Olud muutuvad igas kurvis. Mõnikord võib erinevus olla väga suur. Meil on limiteeritult infot, sest jää tuli ilmselt pärast seda, kui eessõitjad olid rajal käinud. Need polnud mu lemmikud tingimused. Üritasin olukorrast maksimumi võtta.»

Kas reedel, päevavalges, õnnestub kõvasti aega tagasi võita? «Eks näis. Aga ma ei näe, et olud läheksid oluliselt stabiilsemaks. Kui nüüd läheb külmemaks, siis võib huvitav hommik tulla,» arutles Tänak. «Võime riske võtta, kui tunneme end enesekindlamalt. Nii et kogume kindlust ja kõik on võimalik.»