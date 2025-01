Eesti meeslaskesuusatajad jäid MK-etapil punktideta

Teistest eestlastest sai Mehis Udam 80. (2;+2.56,7) ning Jakob Kulbin 89. koha (3; +3.44,6). See tähendab, et ükski Eesti meeslaskesuusataja ei saanud MK-punkte, mida jagati 40 paremale.

Enne võistlust

Suureks favoriidiks on MK-sarja üldarvestuse liider Johannes Thingnes Bø (44), kes teatas eelmisel nädalavahetusel, et see hooaeg jääb tema viimaseks. Seega on norralane viimast korda ka Antholz-Anterselva MK-etapil. Lisaks tasub silma peal hoida ka Bø​ kaasmaalasel ning MK-sarja teisel mehel Sturla Holm Lægreidil.