TÄNA Kuidas läheb meeslaskesuusatajatel MK-etapi sprindis?

Enne võistlust

Suureks favoriidiks on MK-sarja üldarvestuse liider Johannes Thingnes Bø (44), kes teatas eelmisel nädalavahetusel, et see hooaeg jääb tema viimaseks. Seega on norralane viimast korda ka Antholz-Anterselva MK-etapil Lisaks tasub silma peal hoida ka Bø​ kaasmaalasel ning MK-sarja teisel mehel Sturla Holm Lægreidil.