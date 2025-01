HIRMUÄRATAV Teadvuse kaotanud Susan Külm viidi suusastaadionilt haiglasse

Külm lõpetas neljapäevase 7,5-kilomeetrise sprindisõidu parima eestlasena 41. kohal. Kõik oli okei, ta liikus läbi intervjuuala, et kohtuda meediaga, kuniks kukkus kokku. Arstiabi jõudis 28-aastase eestlaseni kohe, ta tõsteti kanderaamile ning toimetati kiirabiga staadionilt haiglasse, kirjutab Expressen.

Õnneks teatas Eesti laskesuusaliit mõne aja järel Expressenile, et Külma olukord on kontrolli all.