Djokovic jättis Austraalia lahtiste poolfinaali pooleli, publik vastas vilekooriga

Zverev ja turniiri kümnekordne võitja Djokovic mängisid vaid esimese seti, mis kestis peaaegu poolteist tundi. Zverev võitis selle kiire lõppmänguga 7:6 (5). Veerandfinaalis Carlos Alcarazi vastu reielihast vigastanud Djokovic jättis seejärel matši pooleli ning kinnitas hiljem pressikonverentsil, et tegu on lihaserebendiga.

Ühtlasi ütles tenniselegend, et ei tea, kas osaleb järgmisel aastal enam Austraalia lahtistel. «Vaatame, kuidas hooaeg kulgeb,» sõnas ta.

Vigastatud või mitte, Austraalia lahtiste publikut see ei huvitanud. Osa rahvast saatis Djokovici platsilt minema vilekoori saatel. See ei meeldinud Zverevile. «Esiteks tahan öelda, et palun ärge vilistage, kui mängija on vigastatud,» ütles sakslane matšijärgses intervjuus publikule.

Ta jätkas: «Tean, et maksite pileti eest, aga Djokovic on keegi, kes andnud spordile kõik. Ta on Austraalia lahtised võitnud nii kõhulihase- kui ka reielihaserebendiga. Kui ta jätab matši pooleli, siis ta tõesti ei saa enam mängida.»

Zverev on profitenniseajastul alles teine mängija, kes andnud slämmiturniiri poolfinaalis loobumiskaotuse ja saanud loobumisvõidu. Ta jõudis Austraalia lahtistel finaali kolmandal katsel, üldse on see tema kolmas slämmiturniiri finaal – esimest korda jõudis ta sinna 2020. aasta USA lahtistel ja viimati mullu Prantsusmaa lahtistel. Slämmiturniiri võitu tal pole.

Austraalia lahtiste teise finalisti selgitavad tiitlikaitsja, maailma esireket Jannik Sinner ja esimest korda sel turniiril nelja parema sekka jõudnud ameeriklane Ben Shelton (ATP 20.).