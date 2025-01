Ogier hurjutas publikut: loodan, et varsti keelatakse selline käitumine ära

Montes on juba aastaid sõidetud esimesi kiiruskatseid neljapäeva õhtul. Pealtvaatajad on pimedates oludes kasutanud pürotehnikat, mis kahtlemata muudab vaatepildi esteetiliseks, aga sõitjate elu põrguks – kohati on nähtavus põhimõtteliselt olematu.

Kaheksakordsele autoralli maailmameistrile Sebastien Ogier'le ei meeldi pürotehnika üldse. «Ma pole selle fänn. Pealtvaatajad arvavad, et see on lahe, aga palun teid, lõpetage pürotehnika kasutamine. Sõidame tossu sees ega näe mitte midagi. Loodan, et varem või hiljem keelatakse pürotehnia ära, sest selle kasutamine pole üldse hea idee,» lausus ta päeva lõpus meediaalas.

Ogier'ga oli samas paadis tema Toyota tiimikaaslane Takamoto Katsuta. «Inimesi on raja ääres palju, vahel lähevad nad liiga elevile. Suitsu ja pürotehnika pärast ei näinud mõnes kohas midagi. See näeb küll lahe ja ilus välja, aga mõjutab sõitjaid negatiivselt. Samas see on Monte – hullumeelne, kuid lahe,» rääkis Jaapani ralliäss.

Ka Ott Tänak pole pürotehnika suur austaja. «Päris keeruline on sedasi sõita, sest vahel ei näe teed ega saa aru, kus täpselt oled. Aga tundub, et fännid naudivad ennast,» ütles ta.

Kui kogenud ja väga kogenud rallimehed kurtsid halva nähtavuse üle, siis oma teist täishooaega alustanud M-Spordi esisõitja Gregoire Munster ei heitnud midagi ette. «Esimest korda sõita sellise autoga sellises atmosfääris – ma ei suudaks millestki paremast isegi unistada!» hõiskas Munster.

Monte Carlo ralli esimese kolme kiiruskatse järel juhib valitsev maailmameister Thierry Neuville. Teine on Elfyn Evans (+2 sekundit), kolmas Ogier (+12,8) ja neljas Tänak (+27).

Monte Carlo rallil on täna kavas esimene täispikk võistluspäev, mis algab kell 10.31. Postimees vahendab kõiki nädalavahetuse sündmusi põhjalikus otseblogis.