Puhtal teel on Tänak kiire, aga sodisel... «Kui kurvis tunnetust pole, on raske»

Päeva esimese katse põhjal tundus tegelikult, et Tänakul ei õnnestu täna Rovanperä püüda. Saarlane näitas alles 7. aega, kaotades karjääri esimese katsevõidu teeninud Gregoire Munsterile 10,1 sekundit. «Kui olud on keerulised, olen autoga jätkuvalt hädas...» nentis ta 10. katse lõpus.

Järgmisel katsel tõestas Tänak siiski, et teda ei maksa maha kanda. Saarlane pani kitsastel ja käänulistes oludes, kuhu tõmmati ka üllatavalt palju sodi, paika kõik konkurendid ning teenis 6,9 sekundiga katsevõidu. ​«Panime rehvidega täkkesse, need olid head,» sõnas ta.

Hommikustel katsetel jäi paljudele silma, et Toyotad on sirgetel Hyundaidest paremad ja kihutavad piltlikult öeldes eest ära. Miks on see nii? Tänak kehitas õlgu.