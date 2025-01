Maailmameister Neuville'i päev algas järjekordse tagasilöögiga

Neuville'i autol polnud 10. katsele startides võimu ja ta oli sunnitud sõitma n-ö road-mode'is. Nõnda siis belglane esialgu lihtsalt podises katsel, otsustas siis umbes 1,5 km pärast katse algust seisma jääda ja teha autole restardi. Kui uskuda vaheaegu, siis see ka töötas, aga nii 50 sekundit haihtus jälle õhku...

«Pidin restardi tegema... Stardist läks auto minema, kuid ühtäkki võim kadus, nagu Jaapaniski. Esialgu arvasime, et nüüd läks turbo, kuid siis mõtlesime, et teeme restardi, äkki aitab. Aitaski! Aga mul pole aimugi, miks see juhtus, sest mingit hoiatust meile ei [armatuurile] ei tulnud,» seletas Neuville pärast katse lõpetamist.