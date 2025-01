Tänak hurjutas Monte Carlo ralli korraldajaid. Rovanperä teede kohta: see on lihtsalt p*sk!

​«See katse polnud üldse mugav, oleme üllatanud, et peame üldse midagi sellist sõitma. Kalle ütles väga tabavalt: kui sul on siin katsel tehniline rike või midagi taolist, siis sa ei tule siit eluga välja. Ohtlik katse. Aga rehvidega panime siin katsel täkkesse, need olid head,» lausus Tänak.