Treener Tobreluts: Susan Külma teema paisutati üle

Susan Külma treener Indrek Tobreluts selgitas tänase võistluse eel ETV-le antud intervjuus oma nägemust juhtunust. «Muretsemiseks ei ole põhjust. Susan tuli täna lasketiiru ja naeratas, kõik oli hästi. Hommikul sõi putru kahe suupoolega! Peab olema hästi,» lausus Tobreluts.

Võistlusest loobumiseks Tobrelutsu sõnul põhjust polnud. «Susani teema paisutati natuke üle. See, et sportlane endast rajal kõik annab ja finišis pikali kukub, ei ole midagi erakordset. Pigem kiidan Susanit, et suutis end tühjaks sõita.

Selge see, et ta tegi [neljapäevases sprindis] väga tugevad viimased 500 meetrit. Võib-olla sellest tingituna [see juhtuski]. Ehk andis ta rohkem, kui sees oli.

Natuke juhtunu ehmatas, aga täna Susan soojendusel midagi halvasti ei tundnud. Tegi korraliku lahtisõidu ja ütles, et mootor töötab. Ei olnud ühtegi kõhklust või kahtlust, miks ei peaks [starti] minema.»

Külma treeneri sõnul ei võimalda jälitussõidu formaat mingit tagasihoidmist. «Sellisel kõrgusel (Anterselvas võisteldakse 1600 meetri kõrgusel merepinnast - O. J.) on niikuinii selline tunne, et üks käik on puudu, mistõttu tuleb esimest ringi sõita kontrollitult.

Aga jälitussõit on muidugi selline, et kui kõik ees lähevad, siis ei kontrolli midagi ja tuleb lihtsalt selle tempoga kaasa minna. Muidu pole üldse mõtet võidu sõita,» rääkis Tobreluts.

Anterselva MK-etapp lõpeb pühapäeval, kui kavas on meeste jälitus- ja naiste teatesõit.