M-Spordi pealik: Munster peab sellist hoogu näitama ka teistel rallidel, aga vigadeta

Ta ei lasknud ennast sellest segada, sest alustas laupäeva võimsalt ning teenis karjääri esimese katsevõidu. Ühtlasi oli see sel hooajal esimene M-Spordi katsevõit. Meeskonna pealik Millener ütles, et kogu tiim oli sõitja saavutuse üle rõõmus.

«Igal sõitjal on karjääris eesmärgid. Munsteri esimene oli kiiruskatse lõpetamine, teine esiviisikusse jõudmine. Kui need täidetud, saab juba katsevõidu peale mõelda – ta täitis lõpuks ka selle,» sõnas Millener Rallit.fi-le.​

Munsteri jaoks on tänavune hooaeg alles teine täiskohaga. Millener usub, et M-Spordi tänavune esisõitja on võimeline enamaks. «Iga väike verstapost, milleni ta jõuab, toob kergendust. Nüüd on tal esimene katsevõit käes, järgmine eesmärk on veel üks võtta. Kui katsevõite on koos viis või kuus, suunab ta pilgu poodiumikoha poole,» lausus ta.