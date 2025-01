Artti Aigro tegi põhivõistluse esimeses voorus 213-meetrise õhulennu, teenis 193,7 punkti ning sai 17. koha. Juhib sloveen Domen Prevc (226,5 m, 222,6 punkti), teine on austerlane Michael Hayböck (220 m, 218,9 p) ja kolmas šveitslane Gregor Deschwanden (234,5 m, 216,5 p).

Kvalifikatsioon

Teine eestlane Kaimar Vagul, kes tuli 58 sportlase seas hüppetornist alla esimesena, lendas 168 meetri kaugusele ja sai 121,2 punkti. See andis 17-aastasele eestlasele 54. koha.

Enne võistlust:

Endine suusahüppaja Kaarel Nurmsalu rääkis Postimehele, mis võis juhtuda, et koguni kolm meest diskvalifitseeriti. «Põhjus ilmselt selles, et kohtunikud ei taha lasta kombesid hooaja käigus käest ära ja siis on ühel hetkel vaja teha näidispoomine,» ütles Nurmsalu.