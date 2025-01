TÄNA Kas Artti Aigro pääseb sel korral disklahvita?

Enne võistlust:

Endine suusahüppaja Kaarel Nurmsalu rääkis Postimehele, mis võis juhtuda, et koguni kolm meest diskvalifitseeriti. «Põhjus ilmselt selles, et kohtunikud ei taha lasta kombesid hooaja käigus käest ära ja siis on ühel hetkel vaja teha näidispoomine,» ütles Nurmsalu.