Tormis Laine parandas MK-etapil teise laskumisega oma positsiooni

«Esimese sõidu jaoks valitud taktika oli hea. Ainult kiirust oleksin saanud lisada. Teises sõidus mõtlesin aga liialt sellele, et ma ei tohi mõne rumala veaga sõitu ära jamada. See ei tohi nii jääda, sest siis ma jõuan küll finišisse ja lõpetan 24ndana, aga õnnelik ma ei ole.

Kui ma tahan päriselt õnnelik olla, pean ma teises sõidus endast kõik välja panema. Ma ei taha jääda kinni iseenda keskpärasusse. Tahan, et Schladmingus läheks nii, et saan peale võistlust öelda, et olen uhke selle üle, kuidas ma sõitsin,» ütles Laine suusaliidu pressiteates.​