Tänak: me ei pannud Montes just liiga palju asju täppi

«Enam-vähem kuiv asfalt ja palju sula katse lõpus. Me ei pannud see nädalavahetus liiga palju asju täppi. Ka täna hommikul ütles [rehvi]maatriks, et slick on aeglasem, aga tegelikult on minuti võrra kiirem,» nentis saarlane, kuid nägi viiendas kohas siiski midagigi positiivset. «Vähemalt on meil Rootsiks hea stardipositsioon.»