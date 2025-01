Täpne Lægreid noppis võidu, Zahkna laskmine oli hea, kuid sõit konarlik

Jälitussõidu esikümme

Eestlasi oli jälitussõidus kaks. 46. kohalt alustanud Zahkna suutis esimesed kaks lasketiiru läbida puhaste paberitega ja kerkida 38. kohale. Kolmandas tiirus tehtud üks eksimus kukutas ta 40. positsioonile, kuid täpne tegutsemine otsustavas tiirus tähendas, et viimsele ringile sai ta minna 34. kohalt. Viimasel ringil said temast aga kaks konkurenti mööda ja leppida tuli 36. positsiooniga.

«Laskmine on kindlasti kordaminek. Igasugune alates 90 protsendist, olgu see sprint või jälitus, siis see on kordaminek. Kindlasti sellise laskmisega loodaks kõrgemaid kohti, aga esimesest ringist oli aru saada, et täna mul jälle sõitu ei ole. Eile oli, täna ei ole, üleeile ei olnud, selline hästi kõikuv on kõik,» rääkis Zahkna ETV otseülekandes.