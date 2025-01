Kalev/Cramo madistas mehiselt liiga punase laternaga, aga sai oma tahtmise

Keila Coolbeti resultatiivseim oli 19 punktiga Tautvydas Kupstas 19 punktiga, 16 punkti viskas Margus Pahv. Tasub mainida, et Keilal oli varumeestena kasutada vaid neli mängijat, põhimehed teenisid ligi 30 minutit mänguaega. Valmiera parim oli 18 punktiga Rostyslav Novitskyi.

Keila on langenud liigas 12. kohale, neil on seitse võitu ja 12 kaotust. Valmiera on aga liigatabeli neljas 14 võidu ja kuue kaotusega.