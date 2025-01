Rovanperä: Rootsis näeme, kas ma oskan veel ralliautoga sõita või mitte

Kui Rovanperä tuli neljandaks ja Tänak viiendaks, siis võiks arvata, et punktitabelis on soomlane ja eestlane tihedalt koos. Nii see aga pole. Kuna Rovanperäl õnnestus pühapäevane päev ja ka punktikatse paremini, siis on tal koos 18 punkti, Tänakul aga 11. Sarja juhib 33 punktiga Ogier, teine on 26 punktiga Elfyn Evans (mõlemad Toyota), kolmas on 20 punktiga Adrien Fourmaux (Hyundai).