Iluuisutamise EMi saladused: kuidas valmistada pehmet ja elastset jääd?

Täpselt nagu vennad Aleksandr Selevko ja Mihhail Selevko ja Niina Petrõkina alanud nädalal iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel, said ka noored hokimängijad võistelda kodujääl.

Aga see jää, kus tuiskasid hokimehed, ja see jää, kus uuel nädalal hüppavad ja piruetitavad iluuisutajad, on kaks täiesti erinevat jääd, selgitab EMi korralduskomitee aseesimees Margus Hernits.