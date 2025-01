VIDEO Suusatajate pöörane pidu: MK-etapil voolas alkoholi ojadena ja särgid lendasid seljast

Nädalavahetusel toimus mäesuusatamise MK-etapp Austrias Kitzbühelis, kus võeti mõõtu kiirlaskumises. Tegemist on MK-sarja ühe väljakutsuvama rajaga, kus kiirused tõusevad kohati kuni 140 km/h. Pole ime, et pärast sellist sõitu tahavad võistlejat rihma lõdvaks lasta ja pidutseda. Nüüd on pöörasest peost, kus alkoholi voolas baaris sõna otseses mõttes ojadena, levima hakanud videod, kus on näha spordimeeste tõelist peoloomust.​