Mark Lajal jõudis lähedale oma karjääri kõrgeimale edetabelikohale

21-aastane Lajali seni parimas ATP edetabelikohaks on 2023. aasta sügisel saavutatud 191. positsioon. Eelmisel aastal oli ta paar nädalat maailma 195. reket.

Maailma 500 parima meestennisisti sekka mahub eestlastest ka Daniil Glinka, kes tõusis 26 kohta kõrgemale ja on nüüd maailma 469. reket. Naiste seas on WTA tabelis 500 parema seas vaid Eesti esireket Elena Malõgina, kes langes kaks kohta ja on nüüd 448. real.