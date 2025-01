Poksiliit kolib teise katuse alla, kuid... ühte veel ei võeta vastu ja teisest ei aeta ära

Uus liit on 2023. aastal loodud ja nimega World Boxing (WB). Vana on IBA, mille juba eelmise kümnendi lõpus põlgas erinevate tõsiste probleemide tõttu ära Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), kes ise on korraldanud kahtede viimaste olümpiamängude (Tokyo, Pariis) valikvõistluse ja ka olümpiaturniiri. Aga kauem mitte. Kui poks tahab olla kiavas ka 2028. aasta mängudel Los Angeleses, peavad riigid kolima WB alla.