Tomingase taasleitud kiirus võimaldab Tobrelutsul kergemalt hingata: kui asjad ei õnnestu, hakkad ikka mõtlema...

Laskesuusatreener Indrek Tobreluts on terve tänavuse hooaja meediaga suheldes väitnud, et Tuuli Tomingase seisund on parem, kui tulemused viidanud. Kui varasemalt võis säärane jutt näida soolapuhumisena, siis nädalavahetusel toimunud Anterselva MK-etapil said need sõnad viimaks ka kinnitust.