Hausenberg saab nädalavahetusel EM-normi sihtida Norra ässa tuules

16. korda toimuv võistlus on läbi aastate toonud Eestisse maailmatasemel sportlasi, sel korral on meeste seitsmevõistluse stardinimekirja säravaim esindaja Skotheim. 22-aastane norralane võitis mullu kümnevõistluses Rooma EMil Johannes Ermi järel hõbemedali, viies isikliku rekordi 8635 punktini.

Ühe soosikuna läks ta ka Pariisi olümpiale, asus kettaheite järel kolmandal kohal, kuid külma dušina sai teivashüppes nulli. Selle alaga oli ta hädas ka Roomas (4.60). Skotheimi isiklik rekord on 2023. aasta suvel hüpatud 5.35, mis näitab tema 8800-8900 punkti potentsiaali.

Seitsmevõistluses on Skotheimi isiklik rekord 6407 punkti ja ta asub Tallinnas starti selge soosikuna.

Kui Ermil ja Karel Tilgal on sise-EMi pilet taskus, siis Hausenberg asub selle nimel võitlema. Et samuti sise-EMi normi täitnud olümpia viies mees Janek Õiglane jätab sisehooaja vahele, avaneb Hausenbergil võimalus.

Norm on 6150 punkti, Hausenbergi isiklik rekord aga 6191. Skotheimi näol on olemas igati hea liider, kelle tuules püüda head tulemust. Enam kui 6000 punkti suurune isiklik rekord on kokku seitsmel osalejal, eestlastest veel Risto Lillemetsal (6089).