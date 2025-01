Naisi ahistanud maletaja kaebas pika võistluskeelu üle, kuid seda hoopis pikendati tosina aastani!

Pikem karistus määrati FIDE kodulehel avaldatud teate kohaselt põhjusel, et uurimise käigus ilmnes veelgi rikkumisi. Strebkov oli naismängijaid ka ähvardanud. Komisjoni hinnangul olid rünnakud süsteemsed, need toimusid pika aja jooksul, lisaks ei kahetsenud mängumees oma tegusid.

Rootsi maletaja Anna Cramling Bellon leidis juba mullu septembris, et Strebkovsi karistus pidanuks olema vähemalt 30-40 aasta pikkune. «Ma ei saa aru, mis toimub. Sellel mehel olid kõigi nende inimeste aadressid ja ta saatis noortele tüdrukutele midagi nii vastikut. See on kohutav,» rääkis Bellon. Tema sõnul saatis Strebkovs naismängijatele pornograafilise sisuga sõnumeid ning kasutatud kondoome.