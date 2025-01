Asi klaar: Venemaa jalgpallurid ei pääse 2028. aasta olümpiamängudele

Pallid on endiselt Venemaa väravas. Pilt on illustratiivne.

Venemaa meedia teatel on Euroopa jalgpalliliit (UEFA) otsustanud U21 vanuseklassi järgmises EM-valiksarjas osalevad meeskonnad, kelle seas ei ole Venemaad. See aga tähendab automaatselt, et Ukrainas sõdiva riigi vutikoondisel pole lootust pääseda 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele.