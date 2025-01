Rovanperä oli Montes küll raskustes, kuid ei pidanud hooaja avaetappi katastroofiliseks

«Lõpuks õnnestus mul ikkagi enam-vähem okeid punktid kokku kraapida. Viimase päeva hea rehvivalik oli see, mis meile pühapäeval häid punkte tõi, seega kokkuvõttes polnud see [ralli] täielik katastroof,» sõnas soomlane väljaandele Motorsport.com

«Õppisime siit väga palju ning pühapäevalgi tegime auto juures veel nii mõningaid muutusi. See oli ju esimene kord, kui saime slick​'e katsetada. Ilmselgelt saanuks me nädalavahetuse jooksul paremini esineda, kuid positiivne oli vähemalt see, et lõpuks midagi leidsime,» jätkas ta.