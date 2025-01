HEA UUDIS Robert Virves kihutab WRC2-sarjas tänavu täishooaja

«Kindlasti saab olema omajagu raske aasta, kuid anname endast parima ja loodame, et saame heade tulemuste näol anda põhjust rõõmustamiseks kõikidele meie toetajatele ja kaasaelajatele,» lisas Viilo.​

Kõige suuremalt on Virvest ja Viilot tänavu toetamas ettevõtjad Jüri Käo, Aivar Mäemets ja Marek Mägi, kellele on lisandunud ka mõned välistoetajad.

Jüri Käo: «Mul on väga hea meel, et Robert saab teha kaasa täismahus hooaja. Robi on koos lähikonnaga selle nimel aastaid tööd teinud ja on seda võimalust väärt. Nagu ka suvel ütlesin, peab kiirusega otsustajatele silma jääma. Seda ta eelmisel hooajal vaatamata piiratud võimalustele ka tegi ja sellel on kindlasti oma roll, et sellises mahus hooaeg võimalikuks saab.

Pidev võistlemine on tippkonkurentsis püsimiseks väga vajalik ning sellest oli tal eelmisel hooajal kõige enam puudus. Nüüd võiks kõik eeldused headeks tulemusteks olemas olla, kui piisavalt õnne ka on.»

Aivar Mäemets, Evecon OÜ juhatuse liige: «Palju aastaid tagasi, kui Robert alles esimesi samme autorallis tegi, ei osanud me äripartner Marekiga päris täpselt aimata, kuhu see kõik välja võib jõuda. Teadsin küll, millest ta unistab, kuid teisalt oli toona juba teadmine, et see teekond nõuab väga palju vahendeid ja eelarved aasta-aastalt muudkui kasvasid.

Ühel hetkel ei olnud võimalik päris üksi seda karavani enam vedada. Sellest hetkest on ta teinud märkimisväärset tööd selle nimel, et oma unistused teoks teha. Töö, mida taustal tehakse, näitab seda, kui väga tahab ta seda sporti teha.

Lisaks teeb täna suurt rõõmu, et ka inimesed välismaalt on teda märganud ja täispika hooaja üle WRC2-sarjas saab ainult rõõmu tunda. Jälgime põnevusega tema karjääri arengut ja usume, et ta on võimeline oma unistused täitma.»

Lisaks WRC2-sarja täisprogrammile osalevad Virves ja Viilo väärtuslike kilomeetrite kogumiseks vähemalt kolmel MM-rallil, kust nad punkte ei saa, ja valitud EM-etappidel. Ideaalis tahaksid nad tänavu teha 12-13 starti.

2025. aasta autoralli MM-sarja kalender 23.-26.01 Monte Carlo 13.-16.02 Rootsi 20.-23.03 Keenia 24.-27.04 Kanaari saared 15.-18.05 Portugal 26.-29.06 Kreeka 17.-20.07 Eesti 31.07-03.08 Soome 28.-31.08 Paraguay 11.09-14.09 Tšiili 16.-19.11 Kesk-Euroopa 6.-9.11 Jaapan 27.-30.11 Saudi Araabia