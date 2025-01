Ogier vihjab üha enam lõpetamisele: mul pole järgmiseks aastaks plaani

Kui 41-aastane vanameister pühapäeval lõppenud Monte Carlo rallil kümnendat korda võidumehena auto katusele oli roninud, lausus ta järgnevat: «Kümme võitu - ma ei tea, mida see teile tähendab, aga minu jaoks tähendab see kogu maailma. See ralli ei valmista kunagi pettumust. Mul pole aimugi, kas see oli siin mu viimane, aga võib-olla ongi sellega paras lõpetada.»