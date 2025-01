Mihhail Selevko: võistlusel tekkiva adrenaliiniga jalamure ununeb

«Lühikavas me ei riski, mõlemad teevad ühe neljakordse hüppe. Pärast lühikava otsustame, kui palju neljakordseid teeme vabakavas,» ütles vendade Selevkode treener Irina Kononova Tondiraba hallis antud pressikonverentsil.

Aleksandr Selevkol on kaitsta mullu Kaunases peetud EMil võidetud hõbemedal. Ta kogus seal 256 punkti, kuid tänavune saak on seni 22 võrra väiksem. Küll on tema noorem vend Mihhail viinud isikliku tippmargi 245ni.