Ausa spordi eeskujuks valiti Eesti e-spordi kogukonna eestkõneleja

E-sport on kiires tempos kasvava osalejate hulga, suurte turniiride ja järjest kasvava auhinnarahaga keskkond, kus ühelt poolt on olemas kõik spordiga kaasas käivad elemendid, teisalt ei jää see puutumata spordi pahupoolest. Andri Allas on töötanud selle nimel, et e-sport Eestis järgiks ausa mängu põhimõtteid ning noored mängijad oleksid teadlikud spordis esinevatest ohtudest.

EADSE soov on, et ka e-spordis järgitakse ausa mängu põhimõtteid ja noored mängijad oskaksid hoiduda kriminaalsetest pakkumistest mängu käigu või tulemuste manipuleerimiseks. EADSE juhatuse liikme Kaido Kaljulaidi sõnul on Allase töö e-spordi pahupoole vastu võitlemisel olnud märkimisväärne.

«Andri on Eesti e-spordi pahedest eemale hoidmise omale südameasjaks võtnud. Ta on avanud ukse e-spordi maailma, lähendanud erinevaid osapooli ja olnud alati koostööle avatud. Andri initsiatiivikus ja tegutsemistahe on aidanud luua tugeva aluse, et e-sport areneks Eestis vastutustundlikult ja eetiliselt. Tema tegevus on eeskujuks kogu spordikogukonnale,» märkis Kaljulaid.