Henri Drell võib veebruaris Eestit ülitähtsa(te)s mängu(de)s aidata

Jutt käib USAst. Tõsi, sealse ülikoolikorvpalliga on seis endine. Vigastusest taastuvat Kerr Kriisat (Kentucky Wildcats) ja Henri Veesaart (Arizona Wildcats) pole veebruaris kindlasti võimalik Euroopasse saada. Ilmselt ei oleks see asjaolusid arvestades ka eriti mõistlik. Nende puhul on peamine siht suvine ettevalmistus ning vajadusel-võimalusel augusti lõpus algav EM-finaalturniir.