OTSEBLOGI Kalev/Cramo võitis ellujäämismängus võitlusliku avaveerandi

Enne mängu

Prantsusmaal tegid kohutava esituse korvialused jõud Patrick Tape ja Anrijs Miška. Vähemalt neist esimene on vahepeal palju kosunud. Lisaks saab üha paremini jalgu alla Mārtiņš Meiers. Sel korral on Kalev ka teistes liinides täisrivistuses.

Dijoni foon on aga veelgi parem. Laupäevane 104:85 võit Nancy üle oli neile koduliigas juba neljas järjestikune. Lisaks on esinetud edukalt nii karikavõistlustel kui ka Europe Cupil. Neist viimases alistati 15. jaanuaril lisaajal kodus Oradea 87:86.

See tulemus tähendab, et Kalev vajab kolmapäeval igal juhul võitu. Muidu kindlustab Dijon nii nagu Thessaloniki PAOK pääsu veerandfinaali.

Muide, Dijon on Europe Cupi üks paremaid lähiviskeid tabav sats. Nad on kogu hooaja peale sopsanud kaheseid 61,9-protsendiliselt. See näitaja on kõrgem vaid Bursa Tofasel (65,6). Kalev on 52,2 peal.