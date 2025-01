Heinonen andis saarlasele hindeks 7,5: «Laupäeval nägime vana head Tänakut. Eestlane oli selgelt pundi kiireim ning tundus, et ta võitleb teise koha eest. Aga pühapäevane kiirus polnud enam piisav. Nagu Tänak ise ütles, näitas ta häid ja lubavaid märke, aga kõik tükid ei loksunud päris õigesti paika.»

Hietavala hindas Tänakut 7ga: «Nõrk või rahuldav esitus? Noh, laupäeval paistis, et tekkis teatav momentum. Ülejäänud päevadel kõikus tase müstiliselt palju. Muidugi oli selle taga paar kehva rehvivalikut, nagu näiteks pühapäeval. Aga siiski. Ainult 11 punkti avaetapilt ei rahulda eestlast ennast kindlasti. Samas ootab ees pikk aasta ning Tänak teab, et 11 silma on parem kui null.»