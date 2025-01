Kaks Eesti tippkorvpallurit pälvisid haruldase staatuse

Osalemine oli mõlema jaoks loogiline valik

Vene sõnul tundis ta soovi end üle pika aja õppimises proovile panna ning FIBA mentorprogramm oli ka tema jaoks igati sobiv võimalus. «Koolis õppimisest on juba palju möödas ja tahtsin näha, kas suudan üldse ennast õppimise lainele saada ja see ka lõpule viia. Uurisin korvpalliliidust, kas neil on mingeid võimalusi või programme, et ennast täiendada. Just sel hetkel oli sulgumas mentorprogrammi registreerimine, nii et sain täpselt õigel ajal jaole,» räägib Vene, kes tunnistab, et ka tema poole on nooremad mängijad erinevate teemadega pöördunud. «Vahel ikka tulevad nooremad mängijad välismaale mineku või karjääri kohta üldisemalt nõu küsima. Nüüd oskan neid paremini suunata.»

Mõlemad sportlased leiavad, et mentorlusel on spordis väga oluline roll. «Eriti oluline on see noorte sportlaste jaoks, kes on alles oma sportlasteekonna alguses. Neil on palju küsimusi ja teadmatust, et kuidas ja mismoodi see kõik välja hakkab nägema ning milliseid samme peaks edu saavutamiseks tegema. Kindlasti tuleb kasuks, kui alaliidus on olemas vastava väljaõppe saanud ja kogemustega inimesed, kellelt raskematel hetkedel abi paluda või kellega koos asju läbi arutada,» ütleb tänasel päeval Poola meistriliigas Ostrow Wielkopolski Stali ridades palliv Vene.