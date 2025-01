Eesti esireket koduse turniiri eel: meil on omad eelised

«Mul on väga hea meel, et seekord Glinka leidis võimaluse otse tuurilt kohale tulla ja Ojakäär lausa Ameerikast,» rõõmustas 2023. aastast ametit täitev Ivanov, et tema ajal on esmakordselt kohal parim rivistus.

«Praegu ei ole veel kindel, eriti teise numbri kohal, kes meil üksikmängus kaasa teeb. Kõik mängivad praegu head tennist ja suurem valik on alati parem. Meil on variandid kombineerimiseks nii üksik- kui ka paarismängus.»

«Ma tean, kuidas ta mängib ja väljakul käitub, mingit üllatust ta meie jaoks ei valmista. Ta on väga karismaatiline mängija, aga see kate, mis on meie hallis, pole võib-olla tema jaoks parim variant. Ta on osav ja pigem meeldivad talle pikemad punktid. Kuna Oliveira on üsna kaua Portugalis elanud, peaks ta siseväljakutega olema tuttav, aga pigem nemad mängivad sees harva, kuid meie vähemalt seitse kuud. Usun, et koduseinad meid aitavad,» rääkis Ivanov.