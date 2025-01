Norra laskesuusatreenerid: sportlased ei pruugi meie karme otsuseid õiglaseks pidada

Pealtnäha võib tunduda, et tugeval Norra meeskonnal on lihtne oma teatemeeskond kokku panna, sest tugevaid laskesuusatajaid on jalaga segada. Tegelikult on aga tegemist äärmiselt keeruka otsusega ning harvad ei ole juhud, kui sportlased peavad treenerite otsust ebaõiglaseks.